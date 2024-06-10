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ファイロファックス　ジップシステム手帳
商品番号 I40624947743
商品名

ファイロファックス　ジップシステム手帳
ブランド名 ファイロファックス
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックファイロファックス　リング径30ミリPERSWESTMINSTERFILLEDORGANIZERBLACK大容量ジップ、バイブルシステム手帳取り外し可能な、バイブルサイズ手帳つき。ベンホルダー2個つきリフィル等なし、箱ありかなり昔のモデルですが、脱着式の手帳つきのものです。オークション購入後未使用保管していました。状態は良好です。
http://narcologia.ru/goods/moped21268.html
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