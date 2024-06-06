クロムハーツ CHROME HEARTS カードケース　正規品

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商品詳細
クロムハーツCHROMEHEARTSカードケース(名刺入れ) 正規品2246-304-0702-0900 レザーブラッククロムハーツの財布の修理の引き取りに行った際に、永久保証で無料だったので、さすがに悪いなと思って買ったもので、そのままになってました。購入日は2021年6月4日青山のクロムハーツで新品購入。未開封のまま2年経過。このまま使いそうにないので開封してから写真を撮影して出品しました。間違いなく正規品で、写真の通り購入時のものは全て保管してあります。どなたか買っていただける方、お願いいたします。世田谷で直接受け渡しも可能です。売れなければ、少しずつ値下げします。
http://narcologia.ru/goods/peroration329815.html
http://narcologia.ru/goods/waveform871517.html
http://narcologia.ru/goods/navigate713230.html
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