クロムハーツChromeHearts King Taco Tracker Cap

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【日本国内入手困難商品】ネット相場10万ほど2022年10月発売の新作です。Honolulu(ハワイ)の直営店にて2022年11月に購入しました。正真正銘の正規品となりますのでご安心してご購入下さいませ。新品・未使用品になります。必要な方には個人情報箇所を消したレシートお付けいたします。（複数購入の為コピーとさせてください。）紙袋ありません。定番のベースボールキャップで青にオレンジのロゴ、モチーフのトップボタンが付いています。ChromeHeartsらしくてかっこいいです。サイズは、OS(OneSize)53~60になります。※偽物や盗品等は一切取り扱っておりません※出品物全て、直営店購入100%正規品のみ取り扱っております※万が一にも偽物等の場合には、返品/返金いたします。購入前にコメント頂けますと助かります。ご不明な点や、ここの写真が見たいなどもコメントにてよろしくお願い申し上げます。他にもクロムハーツやハイブランドを出品中ですので是非ご覧ください。#しょーんのクロムハーツ#しょーんのハイブラ素材···ナイロン