【完売品 】OVO ロサンゼルス ドジャース ニューエラ ブルー キャップ 別注

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商品詳細
59FIFTYOVOMLBロサンゼルス・ドジャースブルーグレーアンダーバイザートロント出身のミュージシャン、ドレイクが手がけるブランドOVO（October'sVeryOwn）とのコラボレーションキャップ。フロントに球団ロゴ、サイドに梟をモチーフにした「OWL」ロゴをレイアウト。アンダーバイザーにはDrakeの楽曲に登場するリリック「Samecitysamefriends」の刺繍をレイアウトしています。NEWERACAPサイドパッチカラー:Blueブルー青サイズ：73/8(58.7cm)新品、未使用、未試着※形崩れしない様余裕のある箱に梱包し発送いたします（写真10）#TKキャップコレクション 【セット割あり】⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。すり替え防止のため返品交換は致しかねますのでご了承下さい。購入から48時間以内にご連絡、支払い手続きが出来る方のみの購入をお願いします。#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール NYY白黒 別注 海外限定 SNKRDUNK#大谷翔平 サンディエゴ アスレチックスオールスターゲーム カージナルス ブルージェイズフロリダマーリンズミッチェル\u0026ネスクーパーズタウンMLBキャップMLBユニフォームエンゼルス レイカーズ ニューヨークメッツパドレスカスタム海外別注 LA崎山翼 アーロンジャッジジーター59FIFTY9TWENTY9FORTYsoxホワイトソックス レッドソックス周eraなどが好きな方に！#newera#朝岡周#ベースボールキャップ#別注モデル#newyork#ニューヨーク#NEW#YORK#YANKEES#ヤンキース#ニューヨークヤンキース素材···ウールカラー···ブルー形···ベースボール
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