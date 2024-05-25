〈新品未使用タグ付〉MINOTAUR×PORTER / コンパクト財布

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◆ブランド:MINOTAUR◆状態:新品未使用タグ付◆カラー：ホワイト◆素材:PVC,LEATHER◆サイズ：ONESIZE(H:10cm×W:12cm×D:1cm)※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆その他、注意事項：なし◆商品世界的メゾンブランドもクオリティの高さを認め、定番素材として使用するレザーのような風合いで耐水性・耐久性抜群、色落ちに大変強い特殊PVCを使用して製作した機能性、デザインを追求したミニウォレット。MUGのバッグ類はすべて吉田カバンとの共同製作になります。細部にはキメの細かい牛革を採用し、ステッチまでオールホワイトで仕上げているので上品で高級感のあるヴィジュアルです。９０度まで開閉可能なジップ仕様で、内部には、中央に小銭入として使いやすいポケット、そこにお札を巻き付けるように収められ、左右に２つずつカードポケットを配備したコンパクトながら、見た目以上の収納力を誇るクオリティ。ブランドの説明では、PVCは防水性・軽量性・耐久性に優れ、長く快適にご使用いただける素材で、メンテナンスが簡単で、中性洗剤を30℃前後のぬるま湯で薄め絞った布で拭くだけ。目に見えない皮脂や細菌などを落とし清潔な状態を保つことができます。このホワイトは発売時即完で新品未使用タグ付きで市場に出てくることはかなり希少だと思います。ぜひ、この機会にご検討ください。#minotaaour#ミノトール#porter#吉田カバン#pvc#財布#wallet