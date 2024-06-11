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美品 エルメス ネクタイ Hロゴ ホース ハート柄 シルク100% ネイビー 紺
商品番号 L74547741995
商品名

美品 エルメス ネクタイ Hロゴ ホース ハート柄 シルク100% ネイビー 紺
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パーティやビジネスなど色々なシーンで活躍してくれるエルメスの最高級アイテムです☆購入頂いた際は匿名配送で、迅速に対応いたします！○アイテム　HERMESフランス製メンズ小物ビジネス仕事フォーマル通勤プレゼントブランドロゴHロゴ○購入元国内リサイクル業者の鑑定クリア品を購入しました。○サイズ全長約152cm大剣幅約9cm小剣幅約4.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感少なく目立った傷や汚れはありません。これから長くご愛用いただけます。※あくまで中古品ですのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○カラーネイビー紺色ブルー系青○素材シルク(絹)100%○配送簡易包装にて当日〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号/N83420498
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