ビンテージ NIKE ナイキ XXL オーバーサイズ 白 Tシャツ 美品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。□古着ビンテージTシャツ□NIKEナイキTシャツシンプルなデザインで使いやすいです☺︎ビックサイズBIGsizeを探している方にオススメです。 ユニセックス○【サイズ】XXL2XL詳細サイズ写真参考お願いします■実寸 ・肩幅：52cm・身幅：63cm・着丈：73cm(多少の誤差はご了承下さい。)【商品詳細】使用感が少なめな美品 若干の色移り有。その他類似品オススメ#LLYITSHIRTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。No.010-010-090ヴィンテージ
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