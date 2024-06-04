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WHC ホワイトハウスコックス レザーメッシュベルト 28mm ネイビー 新品
商品番号 K61847108739
商品名

WHC ホワイトハウスコックス レザーメッシュベルト 28mm ネイビー 新品
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 8,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

体型が変わりサイズが合わなくなってしまったので出品いたします。昨年末に惜しまれつつ廃棄となったWhitehousecoxホワイトハウスコックスのレザーメッシュベルト新品未使用品です。自分で使うつもりでしたので、タグは外してしまいましたが間違いなく新品未使用品です。乳性クリームにて磨き済みです。【アイテムについて】P227428mmPLAITEDBELT熟練した職人が1本1本丁寧に手作業によって編み上げたメッシュベルト。従来の32mmより幅を細くすることによって、ウエスト幅の狭いドレス系のパンツとのマッチングを良くしました。また、革の厚みも調整して薄手ウールなどの繊細なパンツのベルトループにも干渉が少なくなるように薄く仕上げています。素材:カウハイド（牛革）バックル:ブラス(真鍮)ニッケルコーティングステッチ:TONALSTITCH(同色)ベルト幅:28mm　　バックルサイズ:40mmx45mmHandmadeinEngland表記サイズ：36（全長約113cm）カラー:ネイビー定価:20,900円（税込）購入者事由による返品はお受けいたしませんので、ご不明な点がございましたらお気軽にコメント欄よりお問い合わせの上、ご納得いただきご購入をお願いいたします（多くの方は善良な方なのですが、稀にマナーの非常に悪い方がおりますのでこのような表記をせざるを得なくなりました#Whitehousecox#ホワイトハウスコックス#MadeinEngland#英国製#イギリス製#UK素材···本革カラー···ネイビー
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