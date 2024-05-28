HTCスタッズベルト 黒 メンズベルト

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商品詳細
HTCスタッズベルト柔らかい革に重量感のあるオールスタッズが映える高級感とハードな印象がミックスされたHTCらしいカッコいい一品です。色は黒のレザーに数色のスタッズが良いバランスで整列しています。☆即購入OK☆お探しの方いらっしゃいましたら是非♪サイズ：85/34：全長約110cm（バックル先から先端まで）付属品：無しあくまでUSED品であるということと、製品の特性上、細かなキズや多少の青サビ等、やむを得ないと思いますので、神経質な方は購入を控えて下さい。#HTC#ベルト#スタッズ#HTCスタッズベルト#メンズベルト素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/manufacture833741.html
http://narcologia.ru/goods/injure54967.html
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105 新品 HTC エイチティーシー レザー スタッズ ベルト 黒 ペイズリー | フリマアプリ ラクマ
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