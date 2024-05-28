良好品　ルイヴィトン　グラフィット　ジッピー　ヴェルティカル　長財布　RFID

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ICチップ搭載の近年モデルヴェルティカルになります！================================【仕入れ先】東証プライム所属法人ブランドオークション【商品名】良好品 LouisVuitton ルイヴィトン ダミエグラフィット ジッピーウォレット ヴェルティカル RFID チップ【型番】N63095【シリアル】RFIDシリアル確認済み【サイズ】横約20×縦約9.5×幅約2ｃｍ【素材】PVC×レザー【カラー】ダークグレー商品仕様【外側】ラウンド開閉【内側】カードポケット14フリーポケット2マチ付き札入れ1ファスナー小銭入れ1【付属品】本体のみ商品状態【状態外側】AB～B+/若干の型崩れ、エンド部分コバ若干擦れコバ剥がれはありますが総じて良好な状態です【状態内側】B+/全体若干の擦れ薄汚れ、カードポケット一部コイン跡、カードポケット押し跡があります発送日本郵便========================※値下げについて送料込み手数料10％ですので大幅なお値下げはお受けできません既に値下げしている物もございますので値下げ自体お受けできない場合があります数多く出品しておりますので、お受けできない場合返信は致しませんのでご了承くださいませ当方ランク基準当方の主観になりますが一般的な感覚でランク付けしております【S・SA】新品または未使用品、未使用に近い微小な使用感のお品物【A】使用感が少ない綺麗なお品物【AB】若干の使用感がみられる良好なお品物【B】日常的な使用が見られる一般的な使用感のお品物【BC】日常的な使用によるダメージがあり汚れや擦れが目立つお品物【C】日常的な使用によるダメージがあり汚れや擦れが目立つお品物ランクは目安となります