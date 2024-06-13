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NEWERA NY　ヤンキース　キャップ　オリーブ　ブラウン　7 3/8
商品番号 W96695883502
商品名

NEWERA NY　ヤンキース　キャップ　オリーブ　ブラウン　7 3/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名NEWERANEWYORKYANKEES59FIFTY2TONECAPニューエラニューヨーク　ヤンキース59FIFTY2トーン　キャップ　★カラービンテージオリーブ(ボディ)ブラウン(つば・ロゴ)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴ボディ部分はウォッシュド加工が施されており、ビンテージ感があるニューエラキャップ。コットン素材。MLBWBC帽子海外限定ストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···グリーン形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/voiceless374059.html
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http://narcologia.ru/goods/calling756750.html
NEWERA NY　ヤンキース　キャップ　オリーブ　ブラウン　7 3/8
海外限定　NEWERA ヤンキース　キャップ　オリーブ　ブラウン　7 3/8
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