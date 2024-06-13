NEWERA NY　ヤンキース　キャップ　オリーブ　ブラウン　7 3/8



海外限定 NEWERA ヤンキース キャップ オリーブ ブラウン 7 3/8



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★商品名NEWERANEWYORKYANKEES59FIFTY2TONECAPニューエラニューヨーク ヤンキース59FIFTY2トーン キャップ ★カラービンテージオリーブ(ボディ)ブラウン(つば・ロゴ)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴ボディ部分はウォッシュド加工が施されており、ビンテージ感があるニューエラキャップ。コットン素材。MLBWBC帽子海外限定ストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···グリーン形···ベースボール