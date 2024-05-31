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❤️軍用規格❤️スマートウォッチ　1.65インチ Bluetooth5.2
商品番号 S50471507248
商品名

❤️軍用規格❤️スマートウォッチ　1.65インチ Bluetooth5.2
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,792 円
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商品詳細

⭐新品未使用品。⭐現品限り早い者勝ち⭐無言購入・即購入OK。⭐即日発送⭐フォロー割、おまとめ割ありその他在庫1点限り、早い者勝ち商品扱っています。よろしければこちらもご覧ください☘️☘️#みい♡shopお役立ちグッズ　☘️☘️❤️商品説明❤️✴️このスマートウォッチはBluetooth通話、着信リマインダー、計時、スポーツ記録、天気予報、音楽再生、アラーム、SIRI呼出し、ストップウォッチ、電話を探す、電卓、リモートカメラ、座りがちリマインダーを統合し、小さなゲームや他の機能が付属しており、多機能のアウトドアスマートウォッチです。✴️特殊な複合材料を使用し、耐低温、耐高温、耐衝撃、防水防塵など、多くの軍用標準テストに合格しています。1.65インチのカラースクリーンを搭載されし、240*295高解像度でより大きく高精度な大画面で文字を表示されます。✴️屋内と屋外の両方で123の運動モードが搭載されており、ワークアウトを記録し、携帯電話にリンクして一目で確認できます。ランニング、ウオーキング、サイクリングなど100+種類スポーツモード搭載され、アプリと接続すれば、運動距離、時間などデータの計測が可能。GPS運動対応、アプリで運動の軌跡も直接見ることができます。GPS運動対応、アプリで運動の軌跡も直接見ることができます。毎日歩数目標設定可能、より良い運動習慣や生活習慣が自然に身に着きます。✴️スマートウォッチとスマホがペアリングし、Line、Twitter、Ins、Facebook、Instagram、着信などの通知は、全部バイブレーションで通知されます。✴️スマートウォッチはスピーカー\u0026高性能マイクが内蔵され、ブルートゥース通話が可能です。スマートウォッチ音楽再生機能付きスマートウォッチandroid対応通話機能スマートウォッチbluetooth5.1スマートウォッチ通話bluetooth多種類文字盤1.65軍用
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