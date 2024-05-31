●概要90sアメリカ製ディズニーストアのミッキーTシャツです。●説明オールドミッキーをモチーフとしたTシャツです。大判プリントでインパクトがあります。モデルの在原みゆ紀さんも着用されているミッキーマウスのTシャツで、非常に人気の高いアイテムです。袖と後ろにピンホールがあります。男女問わずおすすめのアイテムです。●サイズ表記:OneSize実寸:着丈83肩幅57身幅58●生産国madeinUSA★★★★★★即購入可能です。また、お気持ち程度のお値下げは可能ですので、コメント欄からご希望金額をお知らせ下さい。大幅なお値下げはできませんので常識の範囲内でお願いします。複数商品の購入で値下げ額が大きくなります。ぜひご活用下さい。★★★★★★90sの商品やTOMMYHILFIGER、RalphLaurenなどの90年代アイテム、adidas、NIKE、Reebokなどのスポーツアイテムも他に出品しています。⬇︎⬇︎⬇︎#kachiri_disney#disney



90年代 USA製 Disney ミッキー 大判プリント Tシャツ 在原みゆ紀



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