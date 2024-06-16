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財布形...三つ折り柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革バレンシアガのペーパーミニ財布です。お色はネイビーです。日常使いしていたのでそれなりの使用感はありますが目立ったキズはございません。小銭入れに小銭を入れていたので使用に伴う汚れはございます。お写真でご確認ください。まだまだお使いいただけるのでお譲り致します。ボタンに緩みはありません。バレンシアガ好きな方にオススメです。こちら現品のみになります。小銭入れ内部にシリアルナンバー刻印あります。ミニ財布PRADACHANEL財布