【大人気】セリーヌ　ネクタイ　シルバー　トリオンフ　ロゴ　チェック　高級シルク

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【272】この度は数ある商品の中から、こちらをご覧いただきありがとうございます‎。即対応・即発送を心がけております。ネクタイは他にも出品しているのでこちらのハッシュタグから覗いてみてください！▷▶▷#おじょネクタイ‎✿‎フォロー割もございます。〜2980円 200円引き〜4980円 300円引き〜9980円 400円引き10000円〜 500円引き※購入前に「フォロー割」とコメントください(⁎ᴗᴗ⁎)他にもご相談いただければ、可能な限りお値引き交渉を受け付けておりますので、お気軽にコメントください。結婚式卒業式入学先成人式パーティ入社祝い社会人新卒葬式冠婚葬祭父の日プレゼントお祝い事古着コーデコスプレ衣装オフィスカジュアルなどにいかがでしょうか？---------------------------------------------✿*:・゜ブランド及びデザインセリーヌ/CELINE総柄パターン柄肉厚ネクタイメンズハイブランドレギュラータイ高級シルクトリオンフチェック柄ドット✿*:・゜状態目立った傷や汚れなし中間あたりに若干黄ばみがございますが使用の際には目立ちません。(写真8枚目)‎✿*:・゜サイズ剣幅約8.5cm⚠︎出来るだけ丁寧に測っておりますが、多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。‎✿*:・゜カラー銀 シルバー✿*:・゜素材シルク100%‎✿*:・゜ブランドロゴ写真6枚目鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。‎✿‎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。配送やトラブル対応に関してはご購入前にプロフィールで確認をお願いします。カラー···シルバー