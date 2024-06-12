英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M

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ラルフローレンの英国製スエードリングベルトです。分厚い革の色は表がダークブラウンのスエード、裏がブラウンのスムーズレザーで、くすみのかかったブラスのどっしりとしたリングと相まって、ダブルアールエルにも負けないヴィンテージ風味を出しております。2009年に購入し、ツイードジャケットとコーデュロイパンツに合わせてラギッドスタイルを楽しんでおりましたが、ここ10年ほどは殆ど着用せず自宅保管していました。長さ・・革ベルト部分のみで約110.5センチ。折り返し部分までは約85センチ。リングベルトなのである程度自由に長さは調整できます。サイズ刻印はMとなっております。参考までに私のベルトサイズは36です。幅・・約3.5センチ。写真もご参照ください素材···本革 スエードカラー···ダークブラウンMadeinEngland