  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M
商品番号 I32446916211
商品名

英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 7,300 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ラルフローレンの英国製スエードリングベルトです。分厚い革の色は表がダークブラウンのスエード、裏がブラウンのスムーズレザーで、くすみのかかったブラスのどっしりとしたリングと相まって、ダブルアールエルにも負けないヴィンテージ風味を出しております。2009年に購入し、ツイードジャケットとコーデュロイパンツに合わせてラギッドスタイルを楽しんでおりましたが、ここ10年ほどは殆ど着用せず自宅保管していました。長さ・・革ベルト部分のみで約110.5センチ。折り返し部分までは約85センチ。リングベルトなのである程度自由に長さは調整できます。サイズ刻印はMとなっております。参考までに私のベルトサイズは36です。幅・・約3.5センチ。写真もご参照ください素材···本革　スエードカラー···ダークブラウンMadeinEngland
http://narcologia.ru/goods/influenza250493.html
http://narcologia.ru/goods/stair858100.html
http://narcologia.ru/goods/capitation49308.html 英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M 本物 ...
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M - ベルト
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M - ベルト
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M - ベルト
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M - ベルト
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M - ベルト
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M 本物 ...
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M英国製 ラルフローレン スエードリングベルト ダークブラウン M 本物 ...
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M◇RalphLauren20SS最新作◇スエード D-リングベルト◇ (Ralph Lauren ...
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　MRalph Lauren (ラルフローレン) ベルト メンズ 2020 SS(春夏)
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　MPOLO RALPH LAUREN ポロ・ラルフローレン 編み込み ダブル レザー リング ベルト 英国製 ブラウン系【中古】
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　MPOLO RALPH LAUREN ポロ・ラルフローレン 編み込み ダブル レザー ...
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M50代男性におすすめの革・レザー製メンズベルト 人気ブランド ...
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　MPOLO RALPH LAUREN ポロ・ラルフローレン 編み込み ダブル レザー リング ベルト 英国製 ブラウン系【中古】
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　MPOLO RALPH LAUREN ポロ・ラルフローレン 編み込み ダブル レザー ...
英国製　ラルフローレン　スエードリングベルト　ダークブラウン　M

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru