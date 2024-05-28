tk.TAKEO KIKUCHI カシミヤ100％ リバーシブルチェックマフラー

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tk.TAKEOKIKUCHIのカシミヤ100％マフラーです。チェック柄と無地面のリバーシブル仕様になっています。ビジネスでも使えるオンオフ兼用アイテムです。タケオキクチのCMで飯島寛騎さんが着用してました。（画像6枚目）全長：178cmフリンジ部分：8cm幅：24.5cm素材：カシミヤ100％定価：13,200円新品未使用柄・デザイン...無地、チェック素材...カシミヤ◆即購入可◆コンビニ払いを選択された場合は取引画面にてお支払い予定日をお知らせください。