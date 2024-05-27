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- 【完動品】TC helicon VOICELIVE PLAY
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商品詳細
TC-heliconVOICELIVEPLAYマルチに使用できるボーカルエフェクターです。使用しなくなったので出品致します。多少の使用感はありますが使用上は問題ございません。また裏面にマジックテープ等の跡はございません。説明書、アダプター付き以下スペックですーーーーーー★スペック・搭載エフェクトμMod、ディレイ、リバーブ、ハーモニー、ダブリング、トランスデューサー、トーン補正、ハードチューン＆ピッチ補正、VLOOPルーパー235種類のプリセット搭載・アナログ入力マイク：XLR、AUX：1/8\"ステレオ・ミニジャックインピーダンス：バランス／アンバランス：マイク：2.14/1.07kOhmマイク入力レベル＠0dBFS：-42dBu～+13dBuマイクSNR：\u003e104dBAUX入力レベル＠0dBu：+2dBuA/Dコンバージョン：24ビット、128xオーバーサンプリング・ビットストリーム、110dBSNRA-weighted・アナログ出力DAコンバーター：24ビット、128xオーバーサンプリング・ビットストリーム、115dBSNRA-weightedコネクタータイプ：XLRXLR出力0dBFS：+2dBuダイナミックレンジ：\u003e109dB,20Hz?20kHz周波数レスポンス：+0.30/-0dB,20Hz?20kHzヘッドホン出力：1/8\"ステレオ・ミニジャック・コントロールUSB：USB-B（コントロール、MIDI、及びオーディオI/O）外部ペダル：1/4\"TRSフォーン・ファンタム電源48V寸法：W200xD156xH45mm重量：0.95kg仕上：デュアル・ダイキャスト・クラムシェル・デザイン、ゴム底仕様ーーーーーー#TChelicon#VOICELIVEPLAY#ヘリコン種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/evaporation395324.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming272292.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce129655.html
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TC HELICON ボーカルエフェクター VOICELIVE PLAY【国内正規品】
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