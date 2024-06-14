HTC スタッズベルト　メンズジョーカー　コラボ

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商品詳細
恵比寿のスタンダードカリフォルニアで購入した、HTCとメンズジョーカーのコラボ品です。かなり希少なものなのでこの機会にいかがでしょうか。W32サイズです。バックルピンの付け根より最小穴約75センチ〜最大約86センチです。素人採寸なので多少の誤差はご理解ください。
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