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porter リバティーミニ財布　ショルダー付
商品番号 J96778033939
商品名

porter リバティーミニ財布　ショルダー付
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番/835-16503素材/表：ナイロンタフタ（裏面：PVCコーティング）（裏面：ポリエステル綿ボンディング加工）裏：ナイロンオックス（裏面：アクリルコーティング）サイズ/W9・H10.5・D3・4cmmadeinjapan仕様/ウォレットコード+カラビナ付の財布。ショルダーバッグのように斜めがけをしたり、首からかけてネックポーチのように使うこともできる人気商品。カードポケット×3、札入れ×1、外付けコインケース×1（中は3層式）。本体財布のみ重さ約100g。カラビナ+コード込みで約163g。コード約85〜145cm。約1週間ほど使用しましたが、私には小さく使用する機会がなくなりましたので出品します。2023/2月に購入いたしました。BOXなどはございません。画像にあるもののみです。
http://narcologia.ru/goods/conception89657.html
http://narcologia.ru/goods/diamond956758.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate281777.html
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