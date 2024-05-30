ジョジョの奇妙な冒険 吉良吉影 キラークイーン 二つ折り財布 レザーハーフ

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こちらの商品はプレミアムバンダイから販売されたジョジョの奇妙な冒険 吉良吉影（川尻浩作）KIRA(KAWAJIRI)'s レザーハーフウォレットイタリアンレザーを使用したレザーウォレットは、使用を繰り返すことで、艶感が増し、味わい深さも楽しめます。吉良吉影（川尻浩作）レザーハーフウォレットになります。キラークィーンのドクロの総柄が表面に施され、吉良吉影（川尻浩作）のネクタイ柄をイメージした裏地デザインが特徴的なレザーウォレットです。【カラー】ブラック【サイズ】レザーウォレット本体：11.5cm×9.3cm×3cm※収納可能カード枚数4枚 【素材】 表：牛革 裏：合皮 生地部分：ポリエステル美品のものを購入し、大切に扱っていました。使用感や多少の年季は感じられますが、目立つダメージはなく、比較的状態は良好に見受けられます。コインケースの使用感が目立つ印象になります。今では手に入らない貴重な商品になります。あくまで中古品として購入していただけますと、幸いです！質問等気軽にコメントしていただけると、幸いです。アニメジャンプジョジョの奇妙な冒険ジョジョジョジョリオンスティールボールランジョジョランズ吉良吉影川尻浩作キラークイーン財布レザーハーフウォレットレザーウォレットウォレット二つ折り二つ折り財布KIRA(KAWAJIRI)'sプレミアムバンダイプレバンバンダイ