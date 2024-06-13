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New Era 59FIFITY メッツ　7 1/2 ブルー　USA製✨
商品番号 M54900588204
商品名

New Era 59FIFITY メッツ　7 1/2 ブルー　USA製✨
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆即購入大歓迎！まとめ買い値引き対応可能です。大人気のメッツの大変希少なキャップになります年々、枯渇の一途を辿るUSA製になります✨配送時はコンパクトにまとめて送らさせて頂きます（＋500円で60サイズへの変更も可能です）71/2（59.6cm）カラー:ブルー希少ニューエラNEWERAメッツ野球アメカジvintageヴィンテージ#ニューエラSupremeシュプリームstussyステューシーABATHINGAPEアベイシングエイプX-LARGEエクストララージTHRASHERスラッシャーTOMMYHILFIGERトミーPALACEパレスC.E.シーイーKITHキースF.C.R.BブリストルUniformExperimentユニフォームエクスペリメントSOPHNET.ソフネットREADYMADEレディーメイドBRAINDEADブレインデッドALLTIMERSオールタイマーズRECHARDSONリチャードソンPATTAパタHUFハフDimeダイムBOTTボットWINDANDSEAウィンダンシーGOODENOUGHグッドイナフHECTICヘクティクなどお好きな方にオススメです。
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