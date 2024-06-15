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CALEE キャリー シルバー スター コンチョ レザー ハーフ ウォレット
商品番号 T50801317372
商品名

CALEE キャリー シルバー スター コンチョ レザー ハーフ ウォレット
ブランド名 キャリー
特別価格 税込 14,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CALEE(キャリー)Silverstarconchoflapleatherhalfwallet(レザーハーフウォレット)Blackカラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···三つ折りポケット…一つ口FREE（横120mm×縦90mm×厚み30mm）コイン収納/カード収納があってとても使いやすいアイテムでカッコイイです。使用期間は、数ヶ月で財布を分けて使用していた為頻度は、少ないです。革クリームで保護に綺麗に使っています。購入時の金額¥55,000程　財布形···三つ折り岩田翔吉オモシーチャンネルomossychanneltatoostudioyamadaタトゥースタジオヤマダtattoostudioyamadaTATOOSTUDIOYAMADAtattoostudioyamadaタトゥースタジオヤマダOMOSSYchannel山田レンリーガルスコッチグレインレッドウイングチペワダナートリッカーズチャーチアシックスナイキアディダスフラッドヘッドサンサーフラッセルバーンズリアルマッコイズバズリクソンズ東洋リーバイスシュガーケーンドゥニームフルカウントウエアハウスチャンピオンパタゴニアノースフェイスリーバイスウエアハウス東洋ワコマリアクラクト　グラッドハンド　ステューシーギャングスターUCLAカレッジヴィンテージデッドストック珍品80S70SHARLEY-DAVIDSONハーレーハーレーダビッドソントライアンフイージーライダースマガジンチョッパーナックルヘッドパンヘッドショベルヘッドスポーツスターMCベストパッチハウゼンブロスウエストライドアイアンハートRRLスカーフハンカチタペストリーアメリカ製西海岸カルフォルニアアリゾナmadeinUSAビンテージ
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