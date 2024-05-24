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商品詳細
自由民主党総裁時代 安倍晋三さんの色紙です。知人が最近仕事関係でいただいたものらしいですが、大切にしていただける方にお譲りしたいとの事で出品します。大切に保管しておりますが、写真にて状態確認お願いします。自由民主党総裁安倍晋三安倍元総理元総理大臣元内閣総理大臣元首相書の形式···色紙書道・習字用品···墨、筆書の形式···色紙
http://narcologia.ru/goods/stage201397.html
http://narcologia.ru/goods/preference790938.html
http://narcologia.ru/goods/composite181654.html
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