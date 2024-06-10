FENDI ズッカ　メッシュキャップ　FFロゴ　ベースボールキャップ　帽子

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2021年にFENDI公式オンラインストアにて購入致しました。フェンディジャパンタグ付きの正規品になります。モデルFXQ702AH88カラーF0UY7/ANTHRACITE+BLACK スペックポリエステル65%、コット35%ツバ：ラムレザーmadein ITALYサイズ【F】頭位58cmツバ長さ:6※アジャスターベルトで約10cm調節可能付属品 FENDIショッパー(梱包材に使用します)つば先に多少のスレございますが、全体的に汚れや日焼けなく、まだまだ使用していただけます。キャップ内側も汚れなく状態良好です。嫌な匂いありませんので即着用可能です！状態は写真で確認をよろしくお願い致します。即完売した人気モデル。つば先がレザーになっており高級感あります。男女兼用で使用可能です！