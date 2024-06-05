funny カービング財布

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funnyカービング二つ折り財布です。funnyオンラインにて購入しました。使用期間は約一年位と思います。休日のみ使用していたので目立つダメージもなく程度は良いかと思います。革製品の為小キズはご了承ください。あくまでも中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。他のサイトでも出品していますので売り切れの際はご了承ください。