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HERMES/エルメス　マフラー　ストール
商品番号 E89121675643
商品名

HERMES/エルメス　マフラー　ストール
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 2,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:HERMES/エルメスカラー:ネイビー/他クリーニング済ですが、毛羽立ち、黄ばみ、汚れ、タグの糸外れ等ございます。知人から譲り受けたものの為、購入時期は不明です。当方では1度も使用しておりません。どなたでも使いやすいデザインかと思われます♪
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