HERMES/エルメス　マフラー　ストール

ブランド:HERMES/エルメスカラー:ネイビー/他クリーニング済ですが、毛羽立ち、黄ばみ、汚れ、タグの糸外れ等ございます。知人から譲り受けたものの為、購入時期は不明です。当方では1度も使用しておりません。どなたでも使いやすいデザインかと思われます♪



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