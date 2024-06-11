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正規 ブルガリ プレート×スクエアロゴバックルリバーシブルベルト 80 調節可能
商品番号 P94910059450
商品名

正規 ブルガリ プレート×スクエアロゴバックルリバーシブルベルト 80 調節可能
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 22,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前直営店にて購入しました☆BVLGARI「プレート×スクエアロゴ文字バックルリバーシブルベルトバックルセット★メンズ」シンプルでビジネスにも使いやすいことから多くのセレブの方に愛用されている名作☆立体的なバックルと光の角度でさりげなく浮かび上がるブランドロゴは優雅☆定番、シンプルならではのコーディネート全体をワンランク上に格上げしてくれる気品、上品な雰囲気☆男女共に好印象間違えなし！バックル取り外し可能でサイズ調節可能！男女兼用でご愛用いただけます◎ビジネスOK「早期終了もありえますのでお早めに」〈サイズ全長約94cmベルト幅約3cm５穴約75cm～約85cm（素人寸法）〉バックルサイズ「プレートバックル約6.3×3.5cm」「スクエアバックル約6×4cm」》≪カラーバックルシルバーベルトブラック×ダークブラウン≫＜画像にてすべて刻印アップしております＞状態中古～良品着用に伴うバックル小傷、ベルト擦れや擦れによるベルトの色落ちはありますが、着用時、第三者から目につくダメージも無く、レザーのハリ、バックルの状態は比較的良好◎まだまだご愛用頂けますコンディションです◎付属品特になし他にもブルガリの別モデルベルトやカルティエ、ドルガバ等ブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います
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