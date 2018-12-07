【極美品/付属品完備】ポールスミス 長財布 ラウンドファスナー マルタカラー 黒

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ご覧いただきありがとうございます【気持ちの良いお取引きの為に、説明文とプロフィール欄の一読をお願い致します】『✨他にも素敵なお洋服やバッグ小物（レディース・メンズ・キッズ）を出品しております♡➸➸#ninaの部屋』＊即購入大歓迎－－－－－－＊－－－－－－－＊－－－－－◆アイテムポールスミス PaulSmithジッピーウォレットラウンドジップジップロングウォレットマルチストライプ未使用級箱付き現行メンズレディースユニセックスマルチストライプ◆状態使用感が殆どなく未使用に近いと思われます目立ったダメージや汚れはありません中古のお品ではかなり状態の良い綺麗なお品物です◆サイズタテ10cmヨコ19cmマチ2.5cm若干の誤差はご容赦下さい◆仕様ラウンドファスナー開閉札入2カードポケット12フリーポケット2小銭入れ1◆色/ブラック黒マルチカラー◆付属品/箱カード◆素材/レザー本革皮◆購入先ブランドリユース店（AACD）鑑定済商品正規品です◆状態はあくまでも個人の主観です。神経質な方、完璧な商品を求める方は購入をご遠慮ください。中古品にご理解頂きご購入をお願い致します⚠️お値下げ等ご要望についてなるべくご希望に添えればと考えております。【ご希望金額をお知らせください】※ご要望の際は提示価格をご考慮頂いたうえで常識の範囲内でお願い致します※交渉中であっても、先に購入された方とのお取引になります。早い者勝ちです※専用ページ作成、取り置きの対応はしておりませんe/A390