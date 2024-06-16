長財布/印伝屋/変わり市松小(チェック柄)

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カラー...ブルー柄・デザイン...変わり市松小財布形...長財布素材...鹿革、漆市松模様のアレンジです。大小の正方形を並べることで、ひと回り大きな市松模様が浮かび上がります。市松の名は江戸時代の歌舞伎役者、佐野川市松が由来です。東京オリンピックのロゴや鬼滅の刃の竈門炭治郎の柄でより有名になりました。シンプルで男女を問わずお使いいただけます。旅行のときに、新しい財布を使おうと思い購入。普段ラウンドファスナータイプを使用してたので、結局使用せず保管してました。コートの内側に入れやすい薄さです。印伝は安くなることがない(定価19800円)ので、欲しい方はお得です。10枚目は経年変化例になります。写真では分かりにくいですが、左のキーケースは出品商品と同じ柄『変わり市松小』です。使用頻度は低いですが柔らかくありつつも漆のおかげで４年経過しても適度な固さが残ります。右の柄『たかね』は漆部分が少なく、使用頻度が高いのもありますが、鹿革が指に触れるので柔らかくなりやすく固さがないです。どちらも良さがあります。おそらく、今回出品している財布もある程度固さが残るものだと思います。どちらにしても、印伝は長期間使用しても丈夫なのでオススメです。