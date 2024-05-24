キムタク着　MARK \u0026 LONA fer I'AM Tシャツ　アイボリーS

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MARK\u0026LONAferI'AMTee木村拓哉さん着用の同型、色違いです。Sサイズですが、大きめの作りですので普通体型の方でしたらちょうど良いサイズです。カラーはアイボリーです。オンライン、店舗共に完売しておりますので入手困難です！！前回のFERTシャツも全色木村さん着用されていますので今回の新作も全色着用の可能性大です。プレミア化する前の入手をおすすめします！！正規品、新品です。お値下げ出来ません。