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RoenのTシャツ
商品番号 N35085379053
商品名

RoenのTシャツ
ブランド名 ロエン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結構前に買ったRoenのTシャツです。LHPで購入、5万5千円くらいしました。2.3回くらい着ましたが、状態はいいです。生地がサラッとしてて着心地が抜群です。サイズは44。SからMくらいの間かと思います。よろしくお願いいたします。柄・デザイン...その他カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Vネック季節感...夏カラー...グレー
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