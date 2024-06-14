結構前に買ったRoenのTシャツです。LHPで購入、5万5千円くらいしました。2.3回くらい着ましたが、状態はいいです。生地がサラッとしてて着心地が抜群です。サイズは44。SからMくらいの間かと思います。よろしくお願いいたします。柄・デザイン...その他カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Vネック季節感...夏カラー...グレー



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