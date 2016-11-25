クロムハーツ フローラルクロスリング　1ダイヤ

ユナイテッドアローズルミネ新宿店にて購入しました着用することが無くなりましたので出品させて頂きます！インボイス原本お付けしますが個人情報は修正させて頂きます状態は個人差あるかと思いますので写真で判断をお願い致します着用機会は少なめでしたが中古品となりますので御理解の上でのご購入よろしくお願い致しますまた気になる部分がありましたら写真追加しますのでお気軽にお申し付けください



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