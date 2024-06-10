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【新品】５弦ベース弦　SADOWSKY SBN45B BLUE ブルーラベル
商品番号 X80229439175
商品名

【新品】５弦ベース弦　SADOWSKY SBN45B BLUE ブルーラベル
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用・新品のSadowsky（サドウスキー）SBN45BBLUEブルーラベル５弦ベース弦１セットです。予備でストックしていましたが、５弦ベースを処分したので、どなたか使ってくださればと思います。手触りもよく、ほどよく柔らかくて弾きやすい弦です。ニッケル弦なのでステンレス弦のようにキンキンしなくて耳に優しい音がします。ゲージは写真のとおり45-65-85-105-130Tで、一番太いＢ弦（５弦）はブリッジの部分がテーパードになっています。現在、安いショップで約5,300円で売られている弦です。
http://narcologia.ru/goods/voiceless190959.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit892486.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate83477.html

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