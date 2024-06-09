【美品】 M-AUDIO Keystation 61 MK3 MIDIキーボード



Keystation 61 MK3 MIDIキーボード



M-Audio USB MIDIキーボード 61鍵 ピアノ音源ソフト付属 Keystation61 III



製品情報：Keystation 61 MK3：M-AUDIO



製品情報：Keystation 61 MK3：M-AUDIO



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【美品】M-AUDIO(エムオーディオ)Keystation61MK3MIDIキーボード■MIDIキーボード■61鍵・サウンドハウスにて今年の6月に16800円にて購入しました。・あまり使用していないので綺麗な状態です。即購入okKeystation61MK3は世界的に人気のKeystationシリーズの最新モデルで、ベロシティ対応セミウェイト61鍵USBMIDIキーボードです。お使いのMacやPC、iOSデバイスを多目的なキーボード・ワークステーションへと変貌させ、コンピュータを使用した作曲と演奏をスムーズに始めることができます。シンプルなソフトウェア操作M-AudioKeystation61MK3は世界的に人気のKeystation61MK2の後継機種です。この画期的なバージョンアップによって今までのコンピュータ・ベースの音楽制作・パフォーマンスの制限から解放されることとなるでしょう。ビギナーからプロフェッショナルまでお使いいただけるシンプルな設計のMIDIコントローラーで、WindowsおよびMacを使った音楽のシーケンス、バーチャル・インストゥルメントの演奏に最適なデザイン設計がされています。Keystaion61MK3は、セミウェイトの61鍵フルサイズ、ベロシティー感度対応キーボードで、演奏レンジ/表現の幅が広く、録音におけるワークフローを向上させます。【鍵盤部】鍵盤数：61鍵鍵盤タイプ：セミウェイテッド、ベロシティー対応【コントロール部】・トランスポートボタン (再生、停止、録音)・十字キー＆決定キー (※アサイン可)・ボリュームフェーダー×1 (※アサイン可)・ピッチホイール、モジュレーションホイール (※アサイン可)#Keystation#61#MK3#MIDIキーボード#M-AUDIO#エムオーディオ