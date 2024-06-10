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シルバー　リング
商品番号 K57964660011
商品名

シルバー　リング
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

細目のシルバーリング一度使いましたが、指に合わないので出品します。#シルバーリング
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