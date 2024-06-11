VANS × STAR WARS \

★ブランド(アイテム)VANS×STARWARS\"STRMTRPERBANDANA\"バンズ オーセンティック スニーカー★サイズ\u0026採寸US10(28.0cm)★コンディション(5段階で記載)C[S]新品、未使用、デッドストック[A]未使用に近い[B]目立った傷や汚れなし[C]やや傷や汚れがある[D]全体的に状態が悪い★補足説明スターウォーズ×バンズのコラボスニーカー。ペイズリーに紛れるストームトルーパー可愛い。・購入後、返品交換は承っておりません。・古着の商品である事をご理解ください。神経質な方はお控えください。古着古着屋ビンテージヴィンテージvintageusedusedclothingy2kvansauthenticsneakerskaterstarwarsバンズヴァンズオーセンティックスニーカースケータースターウォーズバンダナペイズリー



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