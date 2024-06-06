HWYキーホルダーとヴィンテージ真鍮　編み込みレバーナスカンウォレットチェーン

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①HWY社製のキーホルダーHWY社は、LAのCycleZombiesのメンバーで日本にも非常にコアなファンを抱えるChaseが主宰となって展開するバイクウエアショップ。プラスチック製のしっかりとしたキーホルダーです。サイズ 縦5.9cm(リング除いて)横3.2cm②真鍮は使うほど味わいが出るため、経年変化を楽しめますが、最初から同等の質感で、なおかつハンドメイドのオリジナル商品のため、唯一無二のモノとなります。こちらの商品は酸化具合が一点ずつ違いますが、個性として楽しんでください。使い込むことでさらに経年変化を楽しめるかと思います。塗装ではなく、実際に経年変化同様に真鍮無垢の酸化による質感の変化のため色味が剥げることはありません。加工前のモノよりも使い込まれたデザインです。チェーンも細すぎず重厚感のある無骨な風合いです。すべてのパーツは真鍮製です。留め具は両側共にデザインナスカン(レバー式)となっており、着脱が簡単で高級感のあるデザインです。価格の安い合金素材とは見た目や風合いにも大きな差があります。【サイズ】 全長52cm【素材】すべて真鍮(※チェーン ヴィンテージ加工)【パーツサイズ】 デザインナスカン(レバー式):6cm 両側 チェーン:40cm ※編み込みタイプ 幅:8mm【カラー】ゴールド【重さ】115g※サイズ、重さは個人での計測のため、差異がある場合があります。#アメカジ#ジーンズ#ライダー#バイカー#ゴローズ#クロムハーツ#古着#キーリング#キーフック#ウォレットチェーン#アリゾナフリーダム#ジャムホームメイド#テンダーロイン#キャリー#クライミー