ポールスミス コレクション セットアップ 秋冬 Paul Smith

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ポールスミス コレクションのセットアップスーツです。青山の直営店で購入しました。サイズはＬです。普通にシックな感じで、逆にあまり使用しなかったため出品します。色は本当にわずか青みのある黒です。生地もサラッとしていて蒸れにくく、柔らかい素材であり、通勤用としては非常に上質なスーツかと思います。着丈73cm肩幅46cm袖丈62cmウエスト82cm股下77cm裾幅21.5cm（折返し加工）