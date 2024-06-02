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ポールスミス コレクション セットアップ 秋冬 Paul Smith
商品番号 L43481549694
商品名

ポールスミス コレクション セットアップ 秋冬 Paul Smith
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス　コレクションのセットアップスーツです。青山の直営店で購入しました。サイズはＬです。普通にシックな感じで、逆にあまり使用しなかったため出品します。色は本当にわずか青みのある黒です。生地もサラッとしていて蒸れにくく、柔らかい素材であり、通勤用としては非常に上質なスーツかと思います。着丈73cm肩幅46cm袖丈62cmウエスト82cm股下77cm裾幅21.5cm（折返し加工）
http://narcologia.ru/goods/contemplate930077.html
http://narcologia.ru/goods/browse35691.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei517671.html
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