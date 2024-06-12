ジャックパーセル　レザー　25.5cm

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商品詳細
メインカラー···ブラックサイズ…25.5素材…レザー半年ほど前に9000円程で購入。３回程、履きました目立った汚れはありませんサイズが少し大きかった為出品しました。インソールも取り外し出来てクッション性もあるタイプです箱はありませんので紙袋等での郵送になります。
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