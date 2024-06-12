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ジャックパーセル　レザー　25.5cm
商品番号 S55046363328
商品名

ジャックパーセル　レザー　25.5cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブラックサイズ…25.5素材…レザー半年ほど前に9000円程で購入。３回程、履きました目立った汚れはありませんサイズが少し大きかった為出品しました。インソールも取り外し出来てクッション性もあるタイプです箱はありませんので紙袋等での郵送になります。
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