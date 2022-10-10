PRADA 18ss コミック柄ブルゾンジャケット　プラダ総柄　PRADA

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PRADA18ssコミック柄ブルゾンサイズ46(M相当)ルックでも使用された総柄ブルゾン。緩めのフォルムに短い着丈が特徴になります。比較的綺麗です、着用回数は少ないです。定価20万以上。#スイングトップ#ハリントンジャケット#ブルゾン素材···ウール季節感···春、秋、冬