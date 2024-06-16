18金仕上げ Uチェーンネックレス ゴールド 金 チェーン メンズ ネックレス

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商品詳細
人気商品‼️芸能人愛用モデルのゴールドUチェーンネックレス！18Kコーティングが丁寧に施され、高級感＆存在感を兼ね備えたオススメの逸品!シルバーアクセサリーとして有名なクロムハーツやゴローズ好きな方にもぜひおすすめしたい一品です！#Luxustivのネックレス多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！素材：真鍮18Kメッキサイズ：幅6mm 長さ50cm※ノーブランドになります。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。14
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