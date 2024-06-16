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クロムハーツ chromehearts スクロールリング
商品番号 S26094931659
商品名

クロムハーツ chromehearts スクロールリング
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツのスクロールリングです。以前購入し、保管していました。今年になり使用しようと思い、2023年1月に新品加工とアフターでルビーを3石つけたのですが指のサイズが以前よりきつく、断捨離のため出品します。新品加工済みなので、綺麗ですが、少しだけ内側の刻印が薄くなっています。サイズはUS3号、日本サイズで約5号です。インボイス原本（未修正）とルビーの証明書もおつけします。クロムハーツのラインにはスクロールリングのルビー付きはないので、人と被らないのが好きな方にはおすすめです。何か質問などありましたらコメントお願いします。あくまで中古品のためご理解お願いします。
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