⭐︎レア⭐︎YAMAHA YD9000 BD-920A YD-9000 ヤマハ

YAMAHAYD9000BD920ABD-920AYD-9000ヤマハヴィンテージ 国産バーチ材バスドラム 20×14言わずと知れたYAMAHAの名器レコーディングカスタムの前身モデルです。Aの型番はその中でも最初期に製造されたモデルになっており、今でも根強い人気を誇っております。なかなか流通しない20×14のサイズに加え、珍しいオレンジベースのカラーリングです。中古で購入後、使用するにあたりグリスアップやヘッドの張り替え等のメンテナンス済です。オマケとして張り替え前のドラムヘッド、音色が個人的に合わなかったパワーストロークのフロントヘッドもお付け致します。他サイトの出品もある為、唐突に出品取り下げの場合もありますのでご容赦お願い致します。検索用 YAMAHAレコーディングカスタムレコカス ヤマハ バスドラム ドラムセットBD920BD920ABD922YD9000YD-9000ヴィンテージ 国産 バーチ birchVintage20インチ14インチ



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