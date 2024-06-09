週末限定価格 オールスター キャップ エンゼルス 大谷翔平 59FIFTY

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購入時期…2023年7月使用回数…新品、未使用です。商品状態…良好です。【商品情報】サイズ:59FIFTY75/8色:ミント色【その他】状態は写真でもご確認ください。素人保管になります。ご了承ください。