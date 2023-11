NEWERA ニューエラ AIME LEON DOREコラボキャップ 刺繍

御覧頂きありがとうございます。説明文は最後までお読みください今回は希少な激レアアイテムです【NEWERAニューエラ×AIMELEONDOREALDベースボールコラボキャップ 帽子】の71/2サイズ 59.6cmです。セカンドストリート祐天寺店にて購入後数回短時間着用致しました。エメレオンドレのコラボキャップは見かけないのでかなり希少です。アジャスター無しのタイプになります。裏つばのグリーンがかなりカッコいいです。サイズも59.6cmなのでほぼ一般的な標準サイズかと思います。全体的な使用感はありますがそのほかの特に目立つ汚れや傷はなく状態は良いかと思いますがあくまで古着になりますので新品にこだわる方や神経質な方はご購入をお控えください。また、ご検討中の方は写真にて状態をご確認頂き納得の上ご購入くださいませ。商品状態【B】※アイテムのコンディションは、掲載写真にてご確認ください。<商品ランク>S:とても良い状態の美品A:多少使用感はあるが良品B:傷・汚れが少しある商品C:傷・汚れが目立つ商品・素人採寸ですので多少の誤差はあらかじめご了承ください。・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。・状態は、個人独自の基準です。神経質な方のご購入はお控え下さい。・カメラの性質上、実際の色が若干異なる場合があります。気になる方は購入前にコメントで確認してください。・発送対応は迅速に対応させて頂きますが、天候や交通状況により遅れることもございますので、ご了承ください。#newera#ニューエラ#エメレオンドレ#aimeleondore#ベースボールキャップ#キャップ#cap#帽子#mlb#メジャーリーグ#希少アイテム



