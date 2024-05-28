美術館グッズ【7316】　Tシャツ（XL）　『文芸誌ヴェルヴ』表紙（マティス）

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マティス展 HenriMatisse:ThePathtoColor（2023・東京都美術館）で購入。未使用。自宅保管。大きさは名刺（オレンジ色）と並べた写真を参照してください。【まとめ買いのご案内】他の「美術品グッズ」「クリアファイル」とまとめて購入されると、お得です。美術館グッズにはなるべく【番号】をつけるようにしますので、「これと【２】と【15】でいくらですか？」というふうに問い合わせていただければお答えします。