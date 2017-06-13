ＧＵＣＣＩ　ベルト バックル

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商品詳細
15年前に祖母から譲り受けたものです。その時すでに多少のアジがあったので相当古いものかと思われます。グッチのバックルです。ベルト幅3cm用。革ベルト部分は劣化のため処分しました。また、その後合皮のベルトを合わせて使用しておりました。画像掲載もしております。合わせてお譲りいたします。ベルトは真ん中の穴がお腹周り約85cmぐらいのものです。地方転勤し使用する機会がなくなりましたのでお譲りいたします。＃希少＃バックル＃レトロ
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http://narcologia.ru/goods/scissoring195396.html
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