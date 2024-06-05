HAWAII HARBORS VINTAGE ハワイ NIKE SB ピンク

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Nike SB Dunk Low Hawaii メンズ - 313170-003 - JP



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HAWAIIHARBORSVINTAGEハワイにあるハーバーズヴィンテージがホノルルのスニーカーコンのイベント用に作ったTシャツになります。色はベビーピンクになります。NIKESBとお店があるSOUTHBERETANIAの頭文字SBをかけたプリントになります。NIKEのマークの先もミッキーマウスの手の様になっています。ボディはアメリカンアパレルのヘビーウエイトのLサイズになります。表示サイズはLサイズ実寸は着丈76cm身幅56.5cmになります。素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。日本でこの商品を持っている人はほとんどいないと思います。こちらの商品はNIKEではありません。新品、未使用ですが神経質な方はご遠慮下さい。