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HAWAII HARBORS VINTAGE ハワイ NIKE SB ピンク
商品番号 R88011893655
商品名

HAWAII HARBORS VINTAGE ハワイ NIKE SB ピンク
ブランド名 ナイキエスビー
特別価格 税込 5,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAWAIIHARBORSVINTAGEハワイにあるハーバーズヴィンテージがホノルルのスニーカーコンのイベント用に作ったTシャツになります。色はベビーピンクになります。NIKESBとお店があるSOUTHBERETANIAの頭文字SBをかけたプリントになります。NIKEのマークの先もミッキーマウスの手の様になっています。ボディはアメリカンアパレルのヘビーウエイトのLサイズになります。表示サイズはLサイズ実寸は着丈76cm身幅56.5cmになります。素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。日本でこの商品を持っている人はほとんどいないと思います。こちらの商品はNIKEではありません。新品、未使用ですが神経質な方はご遠慮下さい。
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