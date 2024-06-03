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VETEMENTS ヴェトモン フロント ロゴ刺繍 ベースボールキャップ 白
商品番号 V47014208720
商品名

VETEMENTS ヴェトモン フロント ロゴ刺繍 ベースボールキャップ 白
ブランド名 ヴェトモン
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランドVETEMENTSヴェトモン●表記サイズ表記なしフリーサイズ実寸（cm）帽子内周:フリーサイズその他:マジックテープにてサイズ変更可能●素材コットン●色白ホワイト●状態マジックテープに汚れがやや見られますがその他目立った傷汚れなし
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